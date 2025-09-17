Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen teknedeki 6’sı çocuk 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla bağlantılı olarak 2 göçmen kaçakçısı şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında gece saatlerinde, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Aydın Göçmen-5

Aralarında Çocuklarda Var

Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-71) bölgeye intikal etti. Fiber karinalı lastik bot içerisindeki 14 yetişkin ve 6 çocuk olmak üzere toplam 20 göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kaçakçılar Yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yapılan takip sonucu karada 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Göçmenlerin İşlemleri Tamamlandı

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA