Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen teknedeki 6’sı çocuk 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla bağlantılı olarak 2 göçmen kaçakçısı şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında gece saatlerinde, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Aralarında Çocuklarda Var

Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-71) bölgeye intikal etti. Fiber karinalı lastik bot içerisindeki 14 yetişkin ve 6 çocuk olmak üzere toplam 20 göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kaçakçılar Yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yapılan takip sonucu karada 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Göçmenlerin İşlemleri Tamamlandı

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.