Muğla’nın popüler turizm merkezi Bodrum, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurun ardından adeta iki farklı manzaraya sahne oldu. Şiddetli yağış, ilçenin bazı mahallelerinde su taşkınları ve ulaşım sorunları yaratırken, kısa süreliğine kendini gösteren güneşli hava ise tatilcilerin deniz ve sahil keyfi yapmasına olanak tanıdı. Bodrum, gün içinde yaşanan bu keskin iklimsel zıtlıklarla dikkatleri üzerine çekti.

Yağışın etkisiyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağmur, özellikle Gümüşlük-Koyunbaba yolu üzerinde büyük aksaklıklara neden oldu. Bölgede hızla biriken yağmur suları, birçok aracın yolda mahsur kalmasına yol açtı ve sürücülere zor anlar yaşattı. Su taşkınları nedeniyle trafik akışı zaman zaman tamamen durma noktasına geldi. Benzer şekilde Akyarlar-Turgutreis hattında da durum farklı değildi; yollar, sel sularıyla birlikte gelen taş ve moloz yığınlarıyla kaplanarak ulaşıma kapandı. Bu durum, sabahın erken saatlerinde işe veya günlük işlerine gitmek isteyen vatandaşları olumsuz etkiledi.

Belediye ekipleri hızla müdahale etti

Yaşanan olumsuzlukların ihbar edilmesi üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye sevk edildi. Ekipler, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde drenaj ve temizlik çalışmalarını derhal başlattı. Kapanan karayollarının açılması için yoğun çaba gösteren belediye personeli, yolları moloz ve çamurdan temizleyerek ulaşımın kısa sürede yeniden normale dönmesini sağladı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi, olası daha büyük mağduriyetlerin önüne geçti.

Yağmur sonrası Kumbahçe’de tatil keyfi

Yağışların etkisini kaybetmesi ve yerini kısa süreliğine güneşli bir havaya bırakmasıyla birlikte ilçenin turistik bölgelerinde ise bambaşka bir atmosfer oluştu. Kumbahçe sahilinde gözlenen bu ani hava değişimi, özellikle yabancı turistler arasında büyük sevinç yarattı. Bazı cesur tatilciler, yağmurun hemen ardından denize girerek Ege’nin serin sularının tadını çıkardı. Diğer turistler ise sahilde güneşlenmeyi ve vakit geçirmeyi tercih ederek, Bodrum’un dört mevsim tatil imkânı sunduğunu bir kez daha gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, ilçedeki yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği yönünde bilgi verirken, belediye ve diğer ilgili birimlerin olası su baskınlarına karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.