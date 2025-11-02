Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasında dört kişi yaralandı. Kontrolden çıkan bir lastik botun kıyıdaki kayalık alana şiddetle çarpması sonucu yaşanan olay, bölgede kısa süreli panik yarattı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve gönüllü deniz kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yaralılara ulaştı ve kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Adaboğazı mevkisinde yaşanan şiddetli çarpışma

Kaza, akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde Bitez Mahallesi yakınlarındaki popüler gezi noktası olan Adaboğazı mevkisinde meydana geldi. İçerisinde toplam dört kişinin bulunduğu bildirilen yaklaşık 7 metre uzunluğundaki şişme bot, henüz kesinleşmeyen bir nedenle rotasından çıkarak kıyı şeridindeki kayalık alana çarptı. Çarpışmanın etkisi oldukça şiddetliydi; botta bulunan H.İ.Ç., T.Y.Y., O.C. ve M.T. isimli kişiler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Deniz üzerindeki bu tehlikeli durumun bildirilmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve yerel deniz kurtarma gönüllülerinden oluşan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

Ekipler koordinasyon içinde kurtarma operasyonu gerçekleştirdi

Kayalık bölgeye hızlı bir şekilde ulaşan deniz kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Dört yaralının nakliyesi, farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Yaralılardan iki kişi, bölgede bulunan başka bir teknenin yardımıyla Gümbet İskelesi'ne ulaştırıldı. Kalan iki yaralı ise, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait özel donanımlı 'Yaşam' ambulans botu ile Bodrum Marina'ya güvenli bir şekilde nakledildi. Marina ve iskelelerde bekleyen acil sağlık ekipleri (112), denizden getirilen yaralılara karada ilk müdahalelerini yaparak, tedavileri için çevredeki hastanelere sevklerini sağladı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı: Kaza nedeni araştırılıyor

Meydana gelen deniz kazasıyla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, botun kayalıklara çarpma nedeninin araştırıldığı belirtildi. Kazanın teknik bir arızadan mı, kaptanın hatasından mı yoksa görüş mesafesi gibi dış etkenlerden mi kaynaklandığı detaylı incelemelerle belirlenecek. Bu tür deniz kazalarının önüne geçilmesi amacıyla bölgedeki deniz trafiği güvenliği de gözden geçiriliyor.