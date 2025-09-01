Muğla’nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde gelen Malta bayraklı Aroya yolcu gemisi, 2 bin 683 turist ve 1230 personeli ile ilçe merkezini hareketlendirdi. Gemiden inen turistler, Bodrum’un tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.

Aroya Gemisi Bodrum Limanı’na Yanaştı

Malta bayraklı Aroya, 335 metre uzunluğunda, 44 metre genişliğinde ve 61 metre yüksekliğinde bir yolcu gemisi olarak Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlandı. Marmaris Limanı’ndan hareket eden gemide büyük çoğunluğu Rusya uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 683 yolcu ve 1230 personel bulunuyor.

Turistler Bodrum’u Gezdi

Gemiden inen turistler, Bodrum ilçe merkezinde yürüyüş yaparak tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. Bazı turistler ise deniz, kum ve güneşin tadını çıkarma fırsatı buldu.

Akşam Kaş Limanı’na Hareket Edecek

Aroya yolcu gemisi, Bodrum ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Kaş Limanı’na hareket edecek. Ziyaret, ilçede turizm hareketliliğine önemli katkı sağladı.