Muğla’da 2025-2026 adli yılı, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Başsavcı, Adalet Komisyonu ve Baro Başkanı, adaletin toplumsal hayat için önemine dikkat çekti.

Tören, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Barosu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Başsavcı Dönmez’den Adli Yıla Mesaj

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, adli yılın yargı camiasına ve millete hayırlı olmasını dileyerek, geçmiş yıllarda yaşanan salgın, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerin ardından toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

“Adaletin Terazisini Hakkıyla Taşımak”

Başsavcı Dönmez, “Her yeni adli yıl bizlere adaletin terazisini hakkıyla taşımak, milletimizin güvenini korumak ve hukuk devletimizin temelini güçlendirmek için sorumluluk yüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, adaletin milletin temeli, vicdanın ise yargının güvencesi olduğunu belirtti. Yargının bağımsız ve tarafsız şekilde görev yapmasının huzur ve barış için kritik olduğunu ifade etti.

Baro Başkanı Akgün’den Yeni Yıl Mesajı

Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek, avukatlık mesleğinin zorluklarına ve yargının önemine dikkat çekti.