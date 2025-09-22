Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, marina, liman ve çekek yerlerinde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. 2025 yılı başından bu yana 5 bin 142 işletme incelendi.

Ekipler sahada

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile zabıta ekipleri, yangın riskini azaltmak için marina, liman ve çekek yerlerinde denetimler yaptı. Yangın dolapları, pompalar, pedestal sistemleri ve yangın söndürme tüpleri titizlikle kontrol edildi.

5 bini aşkın işletme denetlendi

2025 yılının başından itibaren 5 bin 142 işletmede yangın güvenliği denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, olası bir yangın anında hızlı müdahaleyi sağlayacak ekipmanların uygunluğunu, çalışabilirliğini ve mevzuata uygunluğunu denetledi. Eksiklik tespit edilen işletmelerde standartların hızla tamamlanması sağlandı.

“Önceliğimiz yangın riskini en aza indirmek”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan denetimlerin önemine dikkat çekti. Aras, “Muğla, kıyıları ve limanlarıyla Türkiye’nin en önemli denizcilik merkezlerinden biri. Bu alanlarda çıkabilecek bir yangın sadece teknelere değil, doğaya ve kent yaşamına da zarar verebilir. Yangın güvenliği önlemlerini en üst seviyede tutuyor, düzenli denetimlerle riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Halkımızın güvenliği ve doğal mirasımızın korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek” dedi.