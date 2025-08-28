190 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi Evrima, sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan yola çıkarak Bodrum Limanı’na ulaştı. Gemi, 279 yolcu ve 259 personeliyle kısa süreliğine Bodrum’da konaklayacak.

Toplam 259 personel görevli

2022 yılında inşa edilen Malta bayraklı Evrima, sabah saatlerinde Yanaşma İskelesi’ne yanaştırıldı. Yolcuların büyük çoğunluğunu Amerikalılar oluştururken, gemide toplam 259 personel görev yapıyor.

Akşam Santorini ye gidecek

Evrima, Bodrum’daki kısa konaklamasının ardından akşam saatlerinde Santorini Limanı’na hareket edecek. Yolculuk, Akdeniz’deki popüler kruvaziyer rotalarından biri olarak dikkat çekiyor.