Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasını önlemek için il genelinde faaliyet gösteren 3 bin 212 hafriyat kamyonunu uydu takip sistemiyle izliyor. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi verilen araçlar, belediyenin kurduğu otomasyon sistemi üzerinden 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Bu sistem sayesinde kamyonların yalnızca belediye tarafından belirlenen 10 resmi döküm alanına atık bırakmaları sağlanırken, yetkisiz alanlara yapılan dökümler anında tespit edilip cezai işlem uygulanıyor.

Araç takip cihazlarıyla anlık kontrol

Uygulama kapsamında hafriyat kamyonlarına yerleştirilen takip cihazları, araçların güzergâh, hız ve döküm noktalarını anlık olarak bildiriyor. Veriler, belediyenin otomasyon sistemine aktarılıyor ve sürekli denetleniyor. Böylece kaçak dökümler hızlı bir şekilde tespit edilerek müdahale ediliyor.

Milyonlarca metreküp atık bertaraf edildi

Muğla genelinde bugüne kadar 9 milyon 880 bin metreküp hafriyat atığı çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek geri dönüşüm süreçlerine dahil edildi. Son bir yılda ise 730 bin metreküp hafriyat atığı aynı yöntemle bertaraf edildi.

Başkan Aras: “Çevreyi korumak geleceğimizi garanti altına almaktır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın doğal güzelliklerini korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Hafriyat atıklarının doğaya ve yaşam alanlarına zarar vermesini önlemek için teknolojiyi etkin kullanıyoruz. Kaçak dökümleri engelleyerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyoruz. Hiçbir aracın ve işletmenin doğaya zarar vermesine izin vermeyeceğiz” dedi.