Muğla’nın Marmaris ilçesinde artan motosiklet kazaları nedeniyle başhekimler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri sürücülere kask kullanımının hayati önemine dikkat çekti. Kasksız sürücülerde ölüm ve kalıcı beyin hasarı riski ciddi ölçüde yükseliyor.

Marmaris’te Motosiklet Kazaları Artıyor

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Oğuzhan Erciyes, ilçede yıllık ortalama 500 motosiklet kazası olduğunu, bunların yüzde 20’sinin ciddi yaralanmalı, yüzde 2-3’ünün ise ölümlü kazalar olduğunu belirtti. Türkiye genelinde motosiklet kazalarına bağlı ölümlerin büyük kısmının Marmaris’te yaşandığını ifade etti.

Kasksız Sürüş Ölüm Riskini Katlıyor

Başhekim Erciyes, ölümlü kazaların yüzde 80’inde sürücülerin kask takmadığını vurguladı. Kask kullanımının ölüm riskini yüzde 40-45, kalıcı beyin hasarını ise yüzde 70 azaltabileceğini belirtti.

Beyin Travmalarında Müdahale Zor

Ahu Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Sahir Ökten, kasksız gelen vakalarda özellikle beyin kanaması ve travmalarında müdahale zorluğu yaşandığını, ölümcül sonuçların daha fazla görüldüğünü ifade etti.

Kısa Mesafe ve Sıcak Hava Bahaneleri Tehlikeli

Yetkililer, sürücülerin “yakın mesafe” veya “hava sıcak” gibi gerekçelerle kask takmamasının ölümlü kazalara neden olduğunu belirtti.

Emniyet Denetimi ve Farkındalık

İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, sahada ve kameralarla denetim yaptıklarını, ancak cezaların tek başına caydırıcı olmadığını vurguladı. Komiser Mehmet Çağrı Kızılca ise asıl amacın sürücülerin can güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Hastane Önünde Kask Dağıtıldı

Toplantı sonrası kasksız sürücülere Marmaris Devlet Hastanesi önünde kask dağıtıldı, kaskın hayati önemi anlatıldı ve kask kullanan sürücülere teşekkür edildi.