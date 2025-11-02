Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaçış girişimi Yalıkavak açıklarında engellendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak açıklarında seyreden bir lastik botu fark etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonla durduruldu. Ekipler, botta bulunan 9 kişiyi gözaltına alarak kıyıya çıkardı.

FETÖ şüphelileri arasında eski askerler de var

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kimlik incelemesinde, yakalanan 9 kişiden 8’inin FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen asker kökenli kişiler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 albay, 4 üsteğmen, 2 astsubay ve kaçışı organize eden 1 kişi bulundu.

Aydın’dan denize açılmışlar

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin Aydın’ın Didim ilçesinden lastik botla denize açıldığı ve Yunanistan’a geçmeyi planladıkları tespit edildi. Ayrıca, 8 şüphelinin halen FETÖ üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

5 tutuklama, 3 ev hapsi kararı

Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 5’i (aralarında organizatörün de bulunduğu) tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliye ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma derinleştirildi

Yetkililer, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişilerin tespiti için soruşturmanın genişletildiğini açıkladı. FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonların bölgede kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.