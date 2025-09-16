Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla'da 2025 yılı Ağustos ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 1.984'e geriledi. Bu dönemde özellikle ipotekli konut satışlarında da düşüş gözlendi.

Muğla'da Konut Satışları Düşüşte

2025 yılı Ağustos ayında Muğla'da toplam 1.984 konut satıldı. 2024 yılı Ağustos ayında ise bu rakam 2 bin 064 idi. Böylece, Muğla'da yıllık bazda konut satışları yüzde 3,9 oranında geriledi.

İpotekli Satışlarda Düşüş

Ağustos 2025'te Muğla'da gerçekleşen konut satışlarının 219'u ipotekli olarak kaydedildi. Bir yıl önceki verilere göre, 2024 Ağustos'ta 113 ipotekli satış yapılmıştı. İpotekli satışların artışı Türkiye genelindeki yüzde 45,2'lik artışla paralel olmasa da, Muğla'da ipotekli konut satışlarının arttığı görülmektedir.

Türkiye Genelindeki Durum

Türkiye genelinde ise, konut satışları 2024 Ağustos'a göre yüzde 6,8 artış gösterdi ve toplamda 143 bin 319 konut satışı gerçekleştirildi. Bu artışın başlıca nedeni, İstanbul, Ankara, ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yüksek satış adetleri. İstanbul, 21 bin 814 satışla en fazla konutun satıldığı il olurken, Ankara 12 bin 419, İzmir ise 7 bin 695 satışla İstanbul'u takip etti.