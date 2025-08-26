Bodrum Belediyesi, 30 Ağustos Cumartesi günü 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla dört farklı bölgede kutlama programları düzenleyecek. Etkinlikler, her yaştan vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleşecek.

Kutlamalar saat 20.30’da fener alayları ile başlayacak, ardından saat 21.30’da konserlerle devam edecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla alanlara davet ederek, zaferin milletin bağımsızlık mücadelesindeki simgesel önemine vurgu yaptı.

"30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki inanç, cesaret ve azminin en büyük simgelerinden biridir. Bu zafer, yokluk içinde ama sonsuz bir azimle, vatan uğruna her türlü fedakarlığı göze alanların eseridir. Tüm halkımızı 30 Ağustos akşamı alanlara davet ediyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Etkinliklerin yapılacağı noktalar ve konserler

Bodrum Merkez: Milta Marina’dan başlayacak fener alayı, Bodrum Belediye Meydanı’nda sona erecek. Ardından "Madrigal" grubu sahne alacak.

Yalıkavak Mahallesi: Belediye Kafe önünden başlayacak fener alayı, Yalıkavak Atatürk Meydanı’nda sona erecek. Etkinlik "Pusula" grubunun konseri ile devam edecek.

Turgutreis Mahallesi: Akçaalan Çok Amaçlı Salon’dan başlayacak fener alayı, Turgutreis Atatürk Meydanı’nda son bulacak. Etkinlik, "Dolu Kadehi Ters Tut" grubunun konseri ile devam edecek.

Mumcular Mahallesi: Karaova Mustafa Kallem Parkı’ndan başlayacak fener alayı, Mumcular Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Sonrasında "Emirhan & Görkem Band" sahne alacak.