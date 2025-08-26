MUSKİ ekipleri, Bodrum’daki su sıkıntılarının çözümü için arızalı isale hatlarını yeniledi ve denizden su arıtma tesisinde iyileştirmeler yaptı. Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde geçen yıl %20 olan kayıp oranı, bu yıl yapılan bakım, debimetre kalibrasyonu ve geri kazanım çalışmalarıyla %6’ya geriledi.

1,6 milyon metreküp su kazandırıldı

Yapılan iyileştirmeler sonucunda, Ocak 2025 – Ağustos 2025 arasında toplam 1 milyon 600 bin metreküp su şebekeye geri kazandırıldı. Ay ay kazançlar ise şöyle gerçekleşti:

Ocak: 142.973 m³

Şubat: 137.706 m³

Mart: 136.087 m³

Nisan: 122.119 m³

Mayıs: 109.957 m³

Haziran: 106.354 m³

Temmuz: 67.166 m³

Ağustos: 70.544 m³

Başkan Aras: Verimliliği kalıcı hale getireceğiz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’daki su sorunlarının çözümü için altyapı çalışmalarını yoğun şekilde yürüttüklerini belirterek, “Arıtma tesislerimizde düzenli bakım, debimetre kalibrasyonu ve geri kazanım uygulamaları sayesinde kayıp-kaçak oranlarını önemli ölçüde düşürdük. Önümüzdeki dönemde de bu verimliliği koruyarak vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu hizmeti sunacağız” dedi.

Başkan Aras, Bodrum’da yaşanan su sorunlarının çözümü için bilimsel yöntemler ve son teknoloji ürünlerle sürdürülebilir sistemler kurduklarını da vurguladı.