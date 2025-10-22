Son dönemde Norveç futbolunda dikkat çeken kulüplerden Bodø/Glimt, yeni sezon öncesi savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Takıma katılan Haitam Aleesami, Avrupa'nın farklı liglerinde top koşturmuş modern sol beklerden biri olarak kariyerini sürdürüyor. Aleesami’nın transferi futbolseverlerde kökeni ve milliyetiyle ilgili bazı merakları gündeme getirdi.

Özellikle Aleesami'nin isminin Türkçe çağrışımı yapması, onun Türk olup olmadığı yönündeki soruları arttırıyor. Futbol kariyerinin büyük kısmını yurtdışında geçiren tecrübeli oyuncu, Bodø/Glimt’in yeni transferlerinden biri olarak Norveç liginde tekrar vitrine çıktı.

Haitam Aleesami kimdir?

Haitam Aleesami, 31 Temmuz 1991’de Norveç’in başkenti Oslo’da doğdu. Futbola Norveç'in amatör takımlarında başladı. İlk profesyonel adımını Skeid Oslo’da attı, ardından Fredrikstad FK’ye transfer oldu. Gösterdiği performansla İsveç ekibi IFK Göteborg’un ilgisini çekti ve burada Avrupa arenasında maçlara çıktı. 2015’te Serie A ekibi Palermo’ya geçerek kariyerinde yeni bir döneme başladı. Daha sonra Fransa’da Amiens SC forması giydi, sonrasında Rusya’nın Rostov takımında oynadı. Geçtiğimiz sezon ise Kıbrıs’ta Apollon Limassol’da mücadele etti. 2024 yılında Bodø/Glimt’e transfer olan Aleesami, yeniden Norveç futboluna döndü ve takım savunmasında deneyimiyle öne çıkmaya başladı.

Milli takım deneyimi ve futbol tarzı

Aleesami, Norveç Milli Takımında da kendine önemli bir yer buldu. 2015 yılından itibaren milli davet aldı, 30’dan fazla maçta forma giydi. Avrupa Şampiyonası elemelerinde ve uluslararası karşılaşmalarda sol bek pozisyonunda oynadı. Sahada agresif ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Oyun tarzı, hem savunma disiplini hem de hücumda aktif olmaya dayanıyor. Takımının hızlı ataklarında kanattan ileri çıkarak ortalar yapıyor ve savunmada güvenli bir duruş sergiliyor.

Haitam Aleesami’nin kökeni

Futbolseverler Aleesami’nin kökenini ve milliyetini sıklıkla sorguluyor. Haitam Aleesami Türk değil ve Norveç vatandaşı olarak biliniyor. Ailesi ise Kuzey Afrika’dan, Fas kökenli. İsminin ve fiziksel özelliklerinin Türk izlenimi oluşturması bu soruları gündeme getirse de Aleesami, Norveç'te doğup büyüyen Fas kökenli bir oyuncu. Hem Norveç kültürüne hem de Kuzey Afrika köklerine bağlı bir hayat sürdürüyor.

Bodø/Glimt transferi ve hedefleri

Aleesami’nin Bodø/Glimt'e transferi, kulüp için savunmada istikrar ve tecrübe katma amaçlı bir hamle oldu. Bodø/Glimt, son yıllarda ligde ve Avrupa’da elde ettiği başarılarla öne çıkıyor. Aleesami ise takımın savunma organizasyonunda fark yaratacak oyunculardan biri olarak görülüyor. Tecrübeli sol bek, modern futbolun gereklerini yerine getiren, taktik disipline sahip bir yapıda kariyerini sürdürüyor.

Aleesami, futbol yaşantısındaki farklı deneyimlerle Norveç futbolunun çok kültürlü yüzü olarak dikkat çekiyor. Gösterdiği istikrarlı performans, takımına liderlik etmesi ve yüksek mücadele gücüyle Norveç futboluna önemli katkılar sunuyor.