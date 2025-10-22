Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu 3. hafta mücadelesinde sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti.

Maça hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmaya taraftarının desteğiyle etkili başlayan Galatasaray, daha 3. dakikada Victor Osimhen’in golüyle öne geçti. Yüksek tempoyla oyuna devam eden sarı-kırmızılılar, 33. dakikada yine Osimhen’in golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.

Yunus Akgün farkı açtı

İkinci yarıya da tempolu başlayan Galatasaray, rakibine önde baskı kurarak pozisyonlar üretmeye devam etti. Bu baskının karşılığı 60. dakikada geldi. Yunus Akgün, yaptığı klas vuruşla ağları sarstı ve skoru 3-0’a taşıdı.

Bodo/Glimt farkı azalttı ama yetmedi

Maçın son bölümünde Norveç ekibi oyunu dengelemeye çalıştı. Konuk ekip, 75. dakikada Andreas Helmersen’in golüyle farkı ikiye indirdi. Ancak Galatasaray savunması kalan dakikalarda hata yapmadı ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Aslan puanını 6’ya yükseltti

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 puanda kaldı.