İspanyol devi Real Madrid’in sponsorlarından BMW, A takım futbolcularına çevreci bir jest yaptı. Düzenlenen özel törenle tüm futbolculara elektrikli BMW modelleri hediye edildi.

Lüks törenle teslim edildi

Real Madrid’in Valdebebas’taki tesislerinde gerçekleştirilen törende, futbolcular BMW’nin en yeni elektrikli modellerinin anahtarlarını teslim aldı.

Kulübün uzun süredir sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda elektrikli araç kullanımını teşvik ettiği bilinirken, bu yılki teslimatta hem sportif başarı hem de çevre bilinci ön plana çıktı.

Arda Güler tercihini i7’den yana yaptı

Takımın genç yıldızı Arda Güler, sponsor firma tarafından kendisine sunulan modeller arasından BMW i7 seçimini yaptı. Lüks, performans ve elektrikli gücü bir arada sunan i7 modeli, Real Madridli futbolcular arasında da en çok tercih edilen otomobil oldu.

Mbappe ve Bellingham’dan XM seçimi

Yeni transfer Kylian Mbappé ile İngiliz yıldız Jude Bellingham, BMW’nin yüksek performanslı hibrit SUV modeli XM’i tercih etti. XM modeli, markanın M serisindeki en güçlü ve spor odaklı araçlarından biri olarak biliniyor.

Takımda i7 rüzgârı esti

Real Madrid kadrosundaki birçok futbolcu, BMW’nin amiral gemisi niteliğindeki i7 modelinde karar kıldı.

İşte yıldızların tercih listesi:

Xabi Alonso: i7

Dani Carvajal: i7

Vinicius Jr.: i7

Thibaut Courtois: XM

Kylian Mbappé: i7

Jude Bellingham: XM

Eder Militao: i7

Antonio Rüdiger: i7

Endrick: i7

Arda Güler: i7