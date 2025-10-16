Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor. Yemen’deki İran destekli Husi güçleri, Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari’nin görev başındayken hayatını kaybettiğini açıkladı. El-Gamari’nin ölümü, İsrail ile yaşanan çatışmaların devam ettiği bir dönemde geldi.

Husiler: “İsrail suçlarının cezasını ödeyecek”

Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı el-Gamari’nin “görevini ifa ederken” yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümün nedeni ya da olayın yeri hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, İsrail’e yönelik tehdit mesajı verilerek, “İsrail’in işlediği suçlar cezasız kalmayacak, her saldırının bedeli ödetilecektir” ifadeleri yer aldı.

İsrail’den ilk açıklama: “Yaralı el-Gamari öldü”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Husiler, Yemen’de lider kadrosunun büyük bölümünü etkisiz hale getiren ilk saldırıda hedef alınan Genelkurmay Başkanı’nın yaralarından dolayı öldüğünü duyurdu” dedi. Katz, İsrail ordusunun Husi tehdidine karşı kapsamlı önlemler aldığını belirterek, “Tehditleri ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında hedef alınmıştı

El-Gamari, geçtiğimiz ağustos ayında İsrail ordusunun Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırısında hedef alınmıştı. Saldırıda Husi yönetimindeki hükümetin başbakanı, savunma bakanı ve bazı üst düzey isimlerin de öldüğü açıklanmıştı. İsrail, o operasyonun doğrudan Husi askeri liderliğini hedef aldığını duyurmuştu.

Husilerin kontrolü sürüyor

İran destekli Husi güçleri, yıllardır süren iç savaşın ardından Yemen’in başkenti Sana ve ülkenin kuzey ile batı kıyı bölgelerinde kontrolünü sürdürüyor. Husiler, bölgede İsrail ve ABD destekli güçlere karşı direniş söylemiyle varlığını güçlendiriyor. Uzmanlar, el-Gamari’nin ölümünün Husi askeri yapısında önemli bir güç boşluğu yaratabileceğini değerlendiriyor.