Son Mühür- Soruşturmalara göre söz konusu donör, 2005 yılından itibaren sperm bağışlamaya başladı ve bağışlanan spermler 17 yıl boyunca Avrupa’daki kliniklerde kullanıldı. Uzmanların tespit ettiği kritik sorun ise bazı sperm hücrelerinde TP53 geninde bulunan mutasyon oldu.

Bu genetik değişiklik, Li-Fraumeni Sendromu ile ilişkilendiriliyor ve mutasyonu taşıyan bireylerde yaşam boyu kanser görülme riskini dramatik şekilde artırıyor. Araştırmalara göre bu risk %90’a kadar çıkabiliyor.

14 ülkede 67 klinikte kullanıldı

Donörün spermleri Avrupa’nın 14 ülkesine dağıtıldı ve toplam 67 tüp bebek merkezinde kullanıldı. Şu ana kadar incelenen 67 çocuk içinde 23’ünde mutasyon, 10’unda ise kanser gelişimi tespit edildi.

Uzmanlar, henüz taraması yapılmayan yüzlerce çocuk bulunduğuna dikkat çekiyor.

“Genetik testler zorunlu hale gelmeli”

Olay, üreme sağlığı merkezlerinde genetik tarama standartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gündeme taşıdı. Genetik uzmanları, bu tür mutasyonların erken dönemde belirlenebilmesi için bağışçıların daha kapsamlı testlerden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Aileleri ve çocukları korumanın yolu, donörlerin çok daha sıkı taranmasından geçiyor” diyen uzmanlar, skandalın geniş çaplı sonuçlarının olabileceği görüşünde.