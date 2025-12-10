Kırıkkale OSB’de saat 11.30 sıralarında başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vali Makas, hem tahliye hem de güvenlik tedbirlerinin zamanında devreye alındığını belirterek, fabrikada çalışan 70 işçinin tamamının herhangi bir yaralanma olmadan dışarı çıkarıldığını söyledi.

170 personel, 50 araçla müdahale

Yangına müdahalenin çok geniş bir ekip tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Makas, Ankara başta olmak üzere Samsun, Çorum, Çankırı ve Kırşehir’den gelen itfaiye ekiplerinin destek verdiğini açıkladı.

Vali Makas açıklamasında şu bilgileri paylaştı: 50 araç, 170 personel, TÜPRAŞ, Makine Kimya ve çevredeki diğer fabrikalardan teknik destek…

“Arkadaşlarımız canhıraş şekilde çalışıyor. Riskli bölümleri atlattık, patlama ihtimali bulunan tanklar için gerekli tedbirleri aldık” dedi.

“Yangın kontrol altında, soğutmaya geçiyoruz”

Makas, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek söndürme sürecinin devam ettiğini ifade etti: “En kısa sürede soğutma çalışmalarına geçeceğiz diye tahmin ediyoruz.”

AFAD Başkanlığı'nın Ankara’dan süreci koordine ettiğini, AFAD Başkan Yardımcısının da sahada bulunduğunu aktardı.

Aynı OSB’de ikinci yangın

Yangına müdahale sırasında OSB’deki başka bir fabrikada da ikinci bir yangın çıktığını belirten Makas, olayı şöyle açıkladı:

“Bu fabrikaya müdahalemizden kaynaklı elektrik kesintisine gidildi. Fabrikanın akü odasındaki sistem devreye girince farklı bir alanda yangın çıktı. Ancak kontrolümüz altında. Ana fabrikamızla ilgili bir sorun yok.”

Kimyasal sızıntı riski yok

Vali Makas, kimyasal sızıntı şüphesiyle ilgili ise tüm önlemlerin alındığını belirterek: “Kimyasal sızıntısı noktasında bir sorun yok. Ekiplerimiz gerekli tüm tedbirleri aldı.” ifadelerini kullandı.

“Fabrika yeniden ayağa kalkacaktır”

Yangının çıktığı tesisin 70 kişiye ekmek kapısı olduğuna dikkat çeken Makas, fabrikanın kısa sürede tekrar faaliyete geçeceğine inandığını söyledi:

“Şehrimize önemli katkı sağlayan fabrikamızın en kısa sürede ayağa kalkmasını rabbim nasip eder. Biz de Kırıkkaleliler olarak destekleyeceğiz.”