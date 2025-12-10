Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çatalca’da bu akşam düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti. Özel, sosyal medya paylaşımında, “Yılmayacağız, susmayacağız ve bu haksız düzene teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Millet iradesine sahip çıkıyor”

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin devamını sürdürüyor. Parti, bu kapsamda hafta içi İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu ise farklı illerde halkla buluşuyor.

Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda buluşma

10 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek mitingi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden tüm İstanbulluları davet etti. Çelik, paylaşımında, “Çatalca’da Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, tüm belediye başkanlarımıza ve tutuklu yol arkadaşlarımıza özgürlük için büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmaya tüm İstanbulluları bekliyoruz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’dan yurttaşlara çağrı

Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden Çatalca’daki mitinge katılım çağrısı yaptı. İmamoğlu, paylaşımında, “Güzel Çatalca’nın değerli insanları, yarın akşam yüreğim sizinle. Özgür günlerde mutlaka buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Özel’den “Saatli” katılım çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbullulara mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel, mesajında, “Yılmayacağız. Susmayacağız. Bu kara düzene teslim olmayacağız. Bu kararlılığımızı göstermek için bu akşam 74. eylemimizde Çatalca’dayız” dedi.