Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle ciddi endişe duyduklarını açıkladı. Konu, BM Güvenlik Konseyi’nde acil gündem maddesi olarak ele alındı.

Güvenlik Konseyi acil toplandı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Toplantıda BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Genel Sekreter Antonio Guterres adına açıklamalarda bulundu.

“Hukuka saygı gösterilmedi”

DiCarlo, 3 Ocak’ta gerçekleştirilen askeri operasyonun uluslararası hukuk kurallarına uygun yürütülmediğine dikkat çekerek, BM Genel Sekreteri’nin bu durumdan derin endişe duyduğunu ifade etti.

BM Şartı hatırlatması

Açıklamada, BM Şartı’nın herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanımı ya da tehdit edilmesini açık şekilde yasakladığı vurgulandı. Bu ilkelere uyulmasının, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının temel şartı olduğu kaydedildi.

“Hukukun gücü üstün gelmeli”

DiCarlo, sorunların çözümünde askeri yöntemler yerine uluslararası hukukun sunduğu mekanizmaların işletilmesi gerektiğini belirterek, uyuşturucu kaçakçılığı, doğal kaynak anlaşmazlıkları ve insan hakları ihlalleri gibi konuların hukuki yollarla ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Barış çağrısı

BM cephesinden yapılan açıklamada, tüm üye devletlere uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalma çağrısı yapılarak, küresel barış ve istikrarın korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.