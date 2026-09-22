Edinilen bilgilere göre olay, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin dün gerçekleştirdiği rutin denetimler sırasında yaşandı.

Kentin emniyetini sağlamak için caddelerde devriye gezen ekipler, hareketleriyle dikkat çeken H.B. isimli şahsı durumundan şüphelenerek durdurdu.

GBT ve UYAP sorgusunda suç kaydı ortaya çıktı

Polis ekipleri tarafından şahsın kimlik bilgileri üzerinden yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) ve UYAP sorgulamalarında, H.B.'nin arandığı suç dosyaları tek tek tespit edildi.

Şüphelinin, "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

21 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Sorgulamanın detaylarında, H.B. hakkında mahkeme tarafından verilmiş ve kesinleşmiş toplam 21 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Cezaevi firarisi olduğu fark edilen şahıs, Yunus ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adli mercilere teslim edildi

Emniyetteki ifade ve parmak izi gibi resmi işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan şüpheli H.B., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.