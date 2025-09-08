Birleşmiş Milletler’in (BM) son nüfus projeksiyonu, dünya demografisinde tarihi bir değişimi işaret ediyor. Rapora göre, 2050 yılına kadar küresel nüfus artışının yarısından fazlası yalnızca 10 ülke tarafından sağlanacak. Bu ülkeler, genç nüfuslarıyla büyük fırsatlar barındırırken, aynı zamanda istihdam, altyapı ve gıda güvenliği alanlarında ciddi sınavlarla karşı karşıya kalacak.

Hindistan Zirvede: +216 Milyon Yeni İnsan

Listenin başında Hindistan yer alıyor. 2050’ye kadar 216 milyon yeni doğumla nüfusunu rekor seviyeye çıkaracak olan Hindistan, küresel iş gücü ve ekonomik dinamiklerde daha büyük bir aktör haline gelecek. Artış, bugünkü Brezilya nüfusuna eş değer.

Afrika’nın Yükselişi

Afrika kıtası, listede en fazla ülkeyle temsil ediliyor ve demografik güç merkezlerinden biri olmaya aday görünüyor:

Nijerya: +122 milyon artışla ikinci sırada.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: +105 milyon kişiyle nüfusunu neredeyse ikiye katlayacak.

Etiyopya: +90 milyon artışla kıtanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olacak.

Tanzanya: +59 milyon ek nüfusla öne çıkıyor.

Angola: +35 milyonluk artışla listeyi tamamlıyor.

Afrika’nın bu yükselişi, kıtanın ekonomik potansiyelini artırırken, gıda üretimi, su kaynakları ve şehirleşme konularında ciddi sınavlar yaratacak.

Asya’da Dev Patlama

Asya da nüfus patlamasından en çok etkilenecek kıtalardan biri:

Pakistan: +117 milyon kişiyle üçüncü sırada.

Bangladeş: +39 milyon yeni doğumla dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri olmaya devam edecek.

Endonezya: +35 milyonluk artışla Güneydoğu Asya’nın merkezinde nüfus yoğunluğunu daha da artıracak.

Bu artış, Asya’nın küresel ekonomideki ağırlığını güçlendirirken, eğitim ve sağlık altyapısında ciddi baskılara yol açabilir.

Orta Doğu’da Mısır Öne Çıkıyor

Listede yer alan tek Orta Doğu ülkesi olan Mısır, 43 milyonluk nüfus artışıyla bölgenin demografik ağırlığını artıracak. Ancak bu büyüme, işsizlik, konut sorunu ve altyapı yatırımları konusunda ciddi bir planlama ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Fırsat mı, Kriz mi?

Uzmanlar, bu demografik dönüşümün iki farklı senaryo doğurabileceği konusunda hemfikir:

Fırsat: Eğitim, sağlık ve iş gücüne yatırım yapan ülkeler için devasa bir ekonomik sıçrama potansiyeli.

Kriz: Altyapı yatırımlarını nüfus artışına yetiştiremeyen ülkelerde ise işsizlik, yoksulluk ve sosyal çalkantı riski.

2050’nin Nüfus Devleri

Hindistan – +216 milyon Nijerya – +122 milyon Pakistan – +117 milyon Demokratik Kongo Cumhuriyeti – +105 milyon Etiyopya – +90 milyon Tanzanya – +59 milyon Mısır – +43 milyon Bangladeş – +39 milyon Angola – +35 milyon Endonezya – +35 milyon

Dünyanın Ağırlık Merkezi Kayacak

2050’ye kadar yaşanacak bu devasa nüfus artışı, yalnızca demografik haritaları değil, küresel ekonomi, siyaset ve şehirleşme dengelerini de kökten değiştirecek. Afrika ve Asya’da yükselen genç nüfus, doğru yönetildiğinde büyük bir fırsat, ihmal edildiğinde ise derin bir kriz potansiyeli taşıyor.