Irak'ın başkenti Bağdat'ta aşiretler arasında çatışma çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta iki aşiret arasında çıkan silahlı çatışmayı bastırmak üzere operasyon düzenlendi.

Açıklamada, "Başkentin Saada bölgesinde, gaz tesisinin yakınında çıkan aşiret çatışmasını sona erdirmeye çalışan güvenlik güçleri silahlı saldırıya uğradı" ifadeleri kullanılırken, 2 subayın hayatını kaybettiği, 5 güvenlik personelinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Çatışmadan kaynaklı 6 kişi yakalandı

Bakanlık, çatışmalarda her 2 aşiretten de 5 kişinin yaralandığını, 6 kişinin de gözaltına alındığı açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı arama ve operasyon yürüttüğü aktarılan bakanlık açıklamasında, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Toplumsal barışı tehdit eden ya da güvenlik güçlerini hedef alan herkese karşı kanun en sert şekilde uygulanacaktır" dedi.