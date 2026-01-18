Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simge mekanlarını sanatla buluşturmaya devam ederek müzikseverlere alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor. Büyük ilgi gören ve bu yıl dördüncü kez kapılarını açan “Blues on Blues” etkinliği, yeni yılın ilk büyük blues buluşması olarak takvimlerdeki yerini aldı. 31 Ocak akşamı İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşecek olan bu özel gece, şehrin sosyal dokusuna sanatsal bir derinlik katarken, katılımcıları masmavi bir yolculuğa çıkaracak.

Tarihi Bergama Vapuru’nda ritim ve deniz bir arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Kültür AŞ ve İZDENİZ AŞ’nin stratejik ortaklığıyla organize edilen etkinlik, kentin tarihi dokusunu blues tınılarıyla harmanlıyor. 31 Ocak Cumartesi günü saat 19.30’da Konak İskelesi’nden demir alacak olan efsanevi Bergama Vapuru, gecenin ana sahnesi olacak. Blues müziğinin Türkiye’deki başarılı temsilcilerinden "The Old Ramblers" grubunun sahne alacağı bu büyüleyici akşamda, grup en sevilen parçalarını denizin ortasında İzmirliler için seslendirecek. Körfez manzarası ve kaliteli müziğin birleştiği bu atmosfer, sanatseverlere unutulmaz bir kış akşamı yaşatacak.

Körfez hattında gastronomi ve müzik deneyimi

Müzik dolu bu seyir boyunca katılımcıların konforu için tüm detaylar titizlikle planlandı. Bergama Vapuru içerisinde profesyonel yiyecek ve içecek servisi sunulacak olup, etkinlik konsepti gereği dışarıdan ikram getirilmesine izin verilmeyecek. Denizin huzuru ile blues müziğinin melankolik ama enerjik yapısını birleştiren konser, İzmir’in "kültür başkenti" vizyonuna hizmet eden en özgün etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Katılımcılar, vapurun tarihi güvertesinde hem nostaljiyi hem de modern sanatın dinamizmini aynı anda hissetme fırsatı bulacaklar.

Dijital bilet dönemi ve erişim kolaylığı

Etkinliğe katılım sağlamak isteyen müzikseverler için bilet satış süreci dijital platformlar üzerinden başlatıldı. Kontenjanla sınırlı olan konserin biletleri bubilet.com.tr adresi üzerinden temin edilebiliyor. Online satın alma işlemini gerçekleştiren kullanıcılar, cep telefonlarına iletilen bağlantı aracılığıyla QR kodlu biniş kartlarını oluşturabilecekler. Gemiye girişler bu dijital kartlarla hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanacak. İzmir Körfezi’ni bir konser alanına dönüştüren bu prestijli etkinlikte yerini almak isteyenlerin biletlerini önceden ayırtmaları tavsiye ediliyor.