Olay, 4 Ocak gecesi saat 23.00 sıralarında Bayındır’ın Hasköy Mahallesi’nde yaşandı. İbrahim Güldürdak’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sarmıştı.

Komşular müdahale etti, ekipler sevk edildi

Alevleri fark eden komşuların ilk müdahalesiyle ev sahibi Güldürdak, yanan evden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Güldürdak, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Durumu ağırdı, İzmir’e sevk edildi

Bayındır Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından durumu ağır olan Güldürdak, ileri tedavi için İzmir’deki bir hastaneye sevk edilmişti.

Bu sırada itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmüştü. Yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.

13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede 13 gündür tedavi altında bulunan İbrahim Güldürdak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

İnceleme sürüyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.