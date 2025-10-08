Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanat ve medya dünyasından birçok ismin adının geçtiği “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

“Yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak”

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

“Yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonun detayları kamuoyuna açıklanmazken, gözaltına alınan isimlerin ifadelerinin alınması sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Feyza Altun “Ben listede değilim” dediği anda kapısı çalındı

Halktv'nin yazarı İsmail Saymaz; gözaltı listesinde yer alan isimler arasında ünlü avukat Feyza Altun’un da bulunduğunu aktardı.

Altun, haberlerin ardından Saymaz’a ulaşarak “Benim ismim gözaltı listesinde yok” ifadelerini kullandı. Ancak kısa bir süre sonra Altun’un evine polis ekipleri geldi.

Kaynaklara göre, Altun tam da iddiayı reddettiği dakikalarda kapısının polis tarafından çalınmasıyla gözaltına alındı.

İsmail Saymaz: “Bilgiyi teyit ettim”

Gazeteci İsmail Saymaz; Altun’un kendisine ulaşarak listeye girmediğini söylemesine rağmen, edindiği bilgilerin teyitli olduğunu vurguladı. Saymaz, “Bilgi teyitliydi. Altun’un ismi gözaltı listesinde bulunuyordu” açıklamasında bulundu.

Feyza Altun ve Dilan Polat dostluğu yeniden gündemde

Feyza Altun’un isminin gözaltı listesinde geçmesinin ardından sosyal medyada geçmişe dönük paylaşımlar da gündeme geldi.

Altun’un, daha önce kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ile birlikte yer aldığı videolar yeniden dolaşıma sokuldu.

Demet Evgar, Hadise ve İrem Derici dahil 19 ünlü isim gözaltında

Soruşturma kapsamında yalnızca Feyza Altun değil, müzik ve televizyon dünyasından pek çok ünlü de gözaltına alındı.

Aralarında Hadise, Simge Sağın, İrem Derici, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay gibi isimlerin bulunduğu 19 kişi hakkında işlemler sürüyor.