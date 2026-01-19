Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Elif Kaymaz, bitirme projesi olarak hazırladığı tasarım çalışmasını “Firue” markasına dönüştürdü. Geleneksel Türk motiflerini sürdürülebilir moda anlayışıyla buluşturan marka, kısa sürede kurumsal dünyada karşılık buldu.

Dört yıllık dijital pazarlama ve e-ticaret deneyiminin ardından kurumsal hayata veda eden Kaymaz, kendi markasını kurarak kültürel mirası çağdaş tasarım diliyle yeniden yorumladı.

Türk motifleri modern yaşama taşındı

Firue markasının temel amacı; çoğunlukla eski halılarda ve geleneksel yüzeylerde görülen özgün Türk motiflerini fular ve mendil gibi çağdaş ürünlerle modern yaşamın estetik bir parçası haline getirmek olarak belirlendi. Marka, tasarım yaklaşımını sürdürülebilirlik eksenine oturttu. Üretim sürecinde geri dönüştürülmüş kumaşlar ve doğada atık oluşturmayan viskon tercih edildi. Böylece estetik değer, çevre duyarlılığıyla birlikte ele alındı.

Kaymaz: “Yaşayan bir Türk kültürü hedeflendi”

Firue’nin doğuş sürecini anlatan Elif Kaymaz, markanın merkezine kültürel süreklilik ve çevre duyarlılığını yerleştirdiğini ifade etti. Kaymaz, “Üniversite yıllarında filizlenen hayal, kurumsal hayata veda edilerek gerçeğe dönüştü. Amaç; eski halılarda ve geleneksel yüzeylerde yer alan eşsiz Türk motiflerini çağdaş ürünlere taşıyarak modern yaşamın yaşayan bir parçası haline getirmekti. Üretim felsefesinin kalbine çevre duyarlılığı yerleştirildi. Tasarım yoluyla kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde aktarılması hedeflendi” dedi.

Holdinglerle proje aşamasına ulaşıldı

Firue markasının yalnızca bireysel kullanıcılara değil, kurumsal dünyaya da alternatif bir tasarım dili sunduğu vurgulandı. Kısa ömürlü promosyon ürünleri yerine doğa dostu, kültürel değer taşıyan ve hikâyesi olan tasarımların tercih edildiği belirtildi. Kaymaz, bugün 12’den fazla holding düzeyindeki büyük şirketle proje geliştirme aşamasına gelindiğini, markanın ihracat odaklı bir yapı kurduğunu ve kurumsal tasarım alanında güçlü bir aktör olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Akademik destek sürecin temel taşı oldu

Bu yolculuğun en anlamlı duraklarından birinin eğitim aldığı fakülte olduğu aktarıldı. Kaymaz, Ege Üniversitesi GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Güzeloğlu ve öğretim üyelerini ziyaret ederek, bitirme projesi olarak başlayan çalışmanın ulaştığı noktayı paylaştı. Akademik desteğin bu başarının temel taşlarından biri olduğu vurgulandı.

Üniversite projesinden uluslararası hedefe

Bir öğrenci projesi olarak doğan Firue’nin bugün uluslararası pazara açılma hedefiyle ilerlemesi, üniversite temelli projelerin doğru vizyon ve sürdürülebilir yaklaşım ile güçlü markalara dönüşebileceğinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendirildi.