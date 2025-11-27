Son Mühür- Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) ve Türk Kadın Hareketi (TKH) iş birliğiyle düzenlenen kahvaltılı buluşma, emekli kadınlar arasında dayanışma ve güç birliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı

Etkinlikte, toplumsal sorunlar ve özellikle kadına yönelik şiddet konusu gündeme geldi. Türk Kadın Hareketi Genel Başkanı Pınar Gül, konuşmasında şiddetin toplumu etkileyen ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Gül, "Şiddet ve toplumumuzu saran bu krizle mücadele etmeliyiz. Kadınlar ve çocuklar için tehdit oluşturan bir dönemdeyiz." ifadelerini kullanarak, kadınların ve toplumun bu tehlikeye karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. STK’ların güç birliği yapmasının önemine de değinen Gül, "Benzer misyonlara sahip kuruluşlar bir araya gelerek seslerini daha güçlü duyurmalı." çağrısında bulundu. Konuşmasını, "Kadın dayanışması, bu karanlık dönemlerin üstesinden gelmemizde en büyük silahımızdır." sözleriyle tamamladı.

Emeklilerin ekonomik zorlukları ön planda

ÇEKAD Başkanı Emel Denizaslanı ise özellikle emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti. Denizaslanı, "Emekliler yalnızca geçim sıkıntısı çekmekle kalmıyor, hayatta kalma mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

Denizaslanı, kadınların STK’lara üye olmasının önemine de değinerek, tüm emekli kadınları derneğe katılmaya davet etti. "Birlikten güç doğar. Haklarımızı savunmak ve sesimizi duyurmak için yan yana durmalıyız." diye konuştu.

Sanat ve dayanışma bir arada

Kahvaltıda emekli öğretmen Birgül ve Fehmi Çağrı çifti, müzikleriyle etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, hareketli ve moral verici şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Ayrıca etkinlikte öğretmenlere özel bir jest de yapıldı. Emekli öğretmenler ve öğretmen kökenli katılımcılara, dernek tarafından kalp şekilli fular tokaları hediye edildi.

Geleceğe dair planlar ve mesajlar

Kadınların birlik ve beraberlik mesajları verdiği etkinlikte, sorunlar dile getirilirken umutlar da tazelendi. Katılımcılar, yıl içinde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.