Son Mühür/ Begüm Mol- 2000’li yılların popüler müzik grubu Hepsi ile adını duyuran, ardından solo kariyerine devam eden şarkıcı Gülçin Ergül, yeğeni Nymphe’nin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ergül, Instagram hesabından paylaştığı duygusal mesajla acı haberi takipçileriyle paylaştı.

"Güzelliğini hep içimde taşıyacağım"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel, hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim… Teyzen, seni hiçbir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de bana inandığını söyleyerek paha biçilemez bir motivasyon hatırası bıraktın. Senin bana vermek istediğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım. Parlamaya devam… Senin küçükken bana verdiğin isimle, Gülç…”

Sevenlerini yasa boğdu

Sahne performansları ve güçlü sesiyle son yıllarda adından sıkça söz ettiren Ergül’ün bu paylaşımı, hayranları ve takipçileri arasında derin üzüntü yarattı. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce taziye mesajı geldi.