Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, itfaiye haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, 311 yıllık İtfaiye Teşkilatı’nda çalışan personelin hak kayıplarına dikkat çekti. Bozat, meslek sınıfının kurulmamış olması, görev tazminatı ve yıpranma payı eksikliklerinin ciddi maddi kayıplar yarattığını vurguladı.

Reşat Bozat: Yıpranma payı verilmemesi en büyük maddi hak kaybıdır

Yayınladığı açıklamasında itfaiye teşkilatının kuruluşu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Ülkemizde İtfaiye Teşkilatı 25 Ekim 1714 Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı adıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Yangın söndürme görevi 25 Eylül 1923 tarihinde belediyelere verilmiştir.

Diğer adı yangın savaşçıları olsa da hayatın her anında müdahale ekibi olması da ayrı bir sorumluluk yükletiyor İtfaiye emekçilerine. 311 yıllık köklü bir kurum olmasına rağmen İtfaiyede çalışan memurları kapsayan haklar konusunda geriden gelen bir kurum unvanı taşımaktadır. Halen meslek sınıfının kurulmaması, Maktu mesai yerine görev tazminatı verilmemesi, Çalışma süresine göre yıpranma payı verilmemesi en büyük maddi hak kayıplarıdır.” diye konuştu.

“İtfaiye çalışanlarımızın haftası kutlu olsun”

Son olarak, bütün itfaiye çalışanlarının haftasını kutlayan Bozat, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gelişen şehirlere adapte olamayan Yerel Yönetimler maalesef yerleşim alanı düzensizliği ve teçhizat konusunda sınıfta kalıyor. Dar yollar, Yangın merdivenin eksikliği ve kısalığı, eski araçlar, giyim ve kuşam, eğitim konularında çok geriden geliyor.

Tüm bu eksikliklere rağmen görevlerini eksiksiz yerine getiren İtfaiye emekçilerini ayrıca kutlamak gerekiyor. İtfaiye memurları ve çalışanları şehrin güvenliğinden sorumlu birer paydaştır. Hak ettikleri maddi ve manevi hakları ödenmelidir. Bu vesileyle 311 yıldır canını dişine takıp 7/24 görevi başında bulunan İtfaiye çalışanlarımızın haftası kutlu olsun.”