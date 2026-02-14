İzmir’de Sevgililer Günü Kalpten Kutlandı

Medicana Çeşme Tıp Merkezi, Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte milli sporcu Çağla Kubat ile profesyonel sporcu Jimmy Diaz’ı ağırladı. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pelin Pınar’ın muayenesinde gerçekleşen buluşmada, sporcu çift kalp sağlığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine samimi bir söyleşi yaptı.

“Kalp sağlığı erken yaşta başlar”

Uzun yıllardır hem sporu hem de yaşamı birlikte paylaşan Kubat ve Diaz, kalp sağlığının yalnızca ileri yaşlara ait bir konu olmadığını vurguladı. Sağlıklı kalbin çocukluk döneminden itibaren kazanılan alışkanlıklarla mümkün olduğunu ifade eden çift, disiplinli yaşamın önemine dikkat çekti.

“Sevgi hayatın her gününde var”

Çağla Kubat, 14 Şubat’a sembolik bir anlam yüklediklerini ancak birlikte kurdukları hayatı hatırlatan bir gün olarak gördüklerini belirtti. Sporun yalnızca başarı değil, aynı zamanda gençlere örnek olan bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Kubat; düzenli egzersiz, dengeli beslenme, yeterli dinlenme ve stres yönetiminin kalp sağlığının temel unsurları olduğunu söyledi.

“Mutluluk kalbin aynasıdır”

Jimmy Diaz ise yaşamda pişmanlık duymamak için her deneyimin hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti. Hareketli yaşam, doğru beslenme, kaliteli uyku ve güçlü sosyal bağların kalp sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Diaz, mutluluğun sağlıklı bir kalbin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kalp sağlığına güçlü mesaj

Etkinlikte düzenli egzersiz, dengeli beslenme, yeterli uyku ve stres yönetiminin sürdürülebilir yaşam kalitesinin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulandı. Sporcu çift, sevgiyle kurulan bir hayatın bilinçli alışkanlıklarla desteklenen sağlıklı bir kalple bütünleştiğini ifade etti.

“Kalbine iyi bak”

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pelin Pınar ise kardiyolojik kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, sevdiklerimiz ve kendimiz için kalp sağlığının korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.