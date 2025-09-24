İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde uzun süredir devam eden çöp toplama sorunu, halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Toplanmayan çöp yığınlarında oluşan haşere ve farelerin artması üzerine Buca'daki esnaf, duruma kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalışıyor. Esnaf, sinek ve böceklerin yayılmasını engellemek amacıyla çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek önlem alıyor.

"Yaşamaya mecbur değiliz"

Buca'nın Seyhan Mahallesi'nde oto boya ve kaporta işi yapan esnaf Veysi Levent, yaklaşık iki aydır çöp sorunuyla mücadele ettiklerini belirtti. Her sabah dükkanını açtığında çöp yığınlarıyla karşılaştığını anlatan Levent, "Kendi çabalarımızla ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazot alıp sinekleri kaçırmaya çalışıyoruz" sözleriyle yaşadıkları çaresizliği ifade etti. Çay ocağı işletmecisi Tunay Balak ise çöp yığınlarının yolun tek şeride düşmesine neden olduğunu ve bu durumun ulaşımı dahi engellediğini vurguladı. Balak, "Biz bu pisliğin içinde yaşamaya mecbur değiliz. CİMER'e yazdık ama çözüm bulamadık. Artık devletimizden bu işe bir el atmasını bekliyoruz, çünkü belediyenin bu işi yapacağı yok, belli oldu" diyerek yetkililere sitem etti.

Çöp sorunu kentin her yerinde

Çöp toplama problemi sadece Buca ile sınırlı kalmıyor. Karşıyaka'nın en işlek caddelerinden Kemalpaşa Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlar da durumdan şikayetçi. Esnaf Ramazan Taşpınar, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, buraya bir çözüm bulmalı. İnsanlar burada hasta olacak. Bu kadar çöp ve pislik olmamalı" diyerek tepkisini dile getirdi. Bir diğer esnaf Erdinç Dinçer de biriken çöplerin salgın hastalıklara davetiye çıkaracağının altını çizdi. Vatandaşlar, kentin merkezi bölgelerindeki bu plansız çöp yığınlarının hem görsel kirliliğe hem de ciddi halk sağlığı risklerine yol açtığını vurguluyor.

Belediyelerin hizmet vermediği yönündeki eleştiriler devam ederken, İzmir'in bu önemli sorununun ne zaman çözüme kavuşacağı merakla bekleniyor. Esnafın mazotla çözüm arayışı, sorunun geldiği son noktanın ve kent halkının içinde bulunduğu zor durumun somut bir göstergesi haline geldi.