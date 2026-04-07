Son Mühür / Erkan Doğan - Birlik Sağlık Sen’e İstanbul, Sinop, Kastamonu, Balıkesir, Muğla ve Uşak illerinden 4500’e yakın şube başkanı ve üye bazında katılım gerçekleşti. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yeni üyelere Atatürk rozeti taktı.

Sendikada gerçekleşen toplu katılım töreninde konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bugün farklı illerden sendikamıza katılarak güç veren, Sinop ilimizden genel başkan yardımcıları Hüseyin Ulusoy ve İsmail Sevim, İstanbul İl başkanı Bünyamin Dilek, Kastamonu il başkanı Hüsnü Şenoğlu, Balıkesir İl Başkanı Oğuz Korkmaz, Muğla ilimizden Aziz Kesgin, Uşak İlimizden Kudret Arslan, ve önümüzdeki günlerde Osmaniye ve Hatay illerimizden de arkadaşlarımız sendikamıza katılacaklardır. Ben arkadaşlarıma aramıza katılarak gücümüze güç kattıkları için teşekkür ediyorum. Ve en güzel hediye olan Türk Bayrağı Rozetlerini takıyorum” dedi.

“Devlet memurun şahsında vuku bulur”

“Pek çok ilde üyelerimizin olduğu ve yaklaşık ülkemizin yarısındaki illerde de il başkanlarımızın bulunduğu mücadelemizi azimle ve kararlılıkla devam ediyoruz. İzmir ilinden yaktığımız meşalenin her geçen ülkemizin her bir köşesine aydınlatacağından hiçbir endişemiz yoktur” diyen Doğruyol, şunları söyledi, “Herkes bilsin ki; hiçbir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı, dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi partisinden dolayı ayrıştırmayacağız. Ötekileştirmeyeceğiz. Ancak, Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve bütünlüğü bizim kırmızı çizgimiz olacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne zarar vermek isteyen her kim olursa olsun bizim düşmanımızdır. Çalışanlarımızın korkutulduğu, sindirildiği, susturulduğu bu dönemde bilsinler ki, Birlik Sağlık Sen vardır. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın ki, Birlik Sağlık Sen her zaman, her ortamda, güçlüden yana değil, haklıdan yana olacaktır. Hiçbir siyasi partinin kontrolünde olmayacaktır. Hiçbir güç merkezinden emir almayacaktır.Tüm çalışanlarımız bilsin ki; ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe psikolojik baskıya uğrayan her bir çalışanımız BİRLİK SAĞLIK SEN’e ulaşabilir. Elbette her sorunu %100 çözeriz diye bir iddiamız yoktur. Ancak, mevcut yasal zeminde, kanun, genelge ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü sıkıntının sonuna kadar gideceğimizden hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Devlet soyuttur. Memur somuttur. Devlet memurun şahsında vuku bulur. Devleti temsil edenler Devlet memurlarımızdır. Kamu kurumlarımız hiçbir siyasinin, bürokratın özel işletmeleri değildir. Tepeden tırnağa her memur, asli görevlerini yapmakla mükelleftirler.Mücadele edenler her zaman kazanamayabilirler. Ancak, kazananlar hep mücadele edenlerdir”