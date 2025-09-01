Son Mühür/ Merve Turan - Zafer Partisi Konak İlçe Başkanı Şükrü Basanel, ilçe yöneticileri ve parti gönüllüleriyle birlikte İzmir’in Hatay semtinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, beklentiler ve çözüm önerileri doğrudan dinlenerek not edildi.

Esnafın sorunları yerinde dinlendi

İş yeri sahipleri, artan maliyetler, yüksek kiralar, vergi yükü ve piyasa dalgalanmalarının yarattığı baskılara dikkat çekti. Basanel, vatandaşlarla da birebir sohbet ederek günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar ve çözüm taleplerini dinledi.

“Esnafımız toplumun bel kemiği”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Basanel, “Esnafımız toplumun bel kemiğidir. Onların ayakta kalması, ülke ekonomisinin canlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak bugün esnafımız yalnız bırakılmakta, sorunları görmezden gelinmektedir. Zafer Partisi olarak halkımızın ve esnafımızın yanında olacağız. Çalışmalarımızı sahada sürdürerek sorunları yerinde tespit etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret boyunca esnaf ve vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü. Konak İlçe Başkanlığı, benzer saha çalışmalarını sürdüreceklerini ve halkın sorunlarını kamuoyuna taşımaya devam edeceklerini duyurdu.