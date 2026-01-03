Son Mühür/ Beste Temel - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, 2026 yılı gelir vergisi tarifesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düdü, yüzde 15 gelir vergisi uygulanan ilk dilimin yalnızca yüzde 20 artırılarak 158 bin liradan 190 bin liraya çıkarıldığını hatırlattı. Yeniden değerleme oranı esas alınsaydı bu rakamın 198 bin liraya, 2025 yılı enflasyonu dikkate alınsaydı en az 210 bin liraya ulaşması gerektiğini vurguladı.

“Ücretliler patronlardan fazla vergi ödüyor”

Vergi dilimlerinin enflasyonun altında artırılmasının ücretlileri hızla üst dilimlere taşıdığını belirten Düdü, çalışanların yılın erken dönemlerinde yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 oranlarında gelir vergisi ödemek zorunda kaldığını ifade etti. Asgari ücretin vergi istisnasına rağmen matraha dâhil edilmesinin, asgari ücretin biraz üzerinde kazananları dahi kısa sürede yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

“530 bin olması gerekirken 190 binde kaldı”

Düdü, yasal düzenlemelere göre gelir vergisi dilimlerinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması gerektiğini ancak bunun yıllardır uygulanmadığını kaydetti. 1999 yılı esas alındığında, 2026 yılında yüzde 15’lik ilk gelir vergisi diliminin 530 bin liraya kadar yükselmesi gerektiğini belirten Düdü, mevcut sistemde ücretlilerin ciddi kayba uğradığını dile getirdi.

Mevcut tarifeye göre yıllık geliri 530 bin lira olan bir ücretlinin yaklaşık 75 bin lira vergi ödediğini ifade eden Düdü, “Dilimler enflasyon oranında artırılsaydı bu tutar 21 bin lira seviyesinde kalacaktı” dedi.

“Vergide adalet şart”

Ücretlilerin gider indirimi hakkından yararlanamadığını, buna karşın KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerle de yük altına sokulduğunu vurgulayan Düdü, gelir vergisi sisteminin emeği değil sermayeyi koruduğunu savundu.

Mücadele çağrısı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, vergide adaletin sağlanması için ücretliler adına mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, gelir vergisinde yeni ve adil bir düzenleme yapılmasını, vergi yükünün emekten sermayeye kaydırılmasını talep ettiklerini ifade etti.