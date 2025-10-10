Son Mühür/ Merve Turan- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış ismin evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlaması bulunan isimlerin ifadeleri ve kan örnekleri alındı. Ardından sağlık kontrolünden geçirilen ünlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan ayrıldı.

Sosyal medyadan sessizliğini bozdu

Operasyonda ismi geçen oyuncu Birce Akalay, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Akalay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız.”

“Evinden alınan” oyuncudan güçlü mesaj

Ünlü oyuncunun paylaşımı, hayranları ve meslektaşları tarafından kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Paylaşım, Akalay’ın yaşanan sürece rağmen güçlü ve sakin duruşunu koruduğu yönünde yorumlandı.

Gözler soruşturmanın seyrinde

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında diğer isimlerin de ifadeleri alınmaya devam ederken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.