İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de bazı ünlü isimlere yönelik başlattığı yasaklı madde soruşturmasında adı geçen Birce Akalay, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Beşiktaş’ta yapılan trafik denetiminde polis ekiplerince durduruldu.

Beşiktaş’ta rutin kontrol

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş ilçesinde rutin uygulama yapan trafik ekipleri, Akalay’ın aracını kontrol noktasında durdurarak alkol testi gerçekleştirdi.

Test sonucu 1.12 promil çıktı

Yapılan ölçümde Birce Akalay’ın 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın oldukça üzerinde çıkan sonuç sonrası ünlü oyuncunun sürücü belgesine el konuldu.

İdari para cezası uygulandı

Denetim sonrası Akalay hakkında trafik kanunları gereği idari para cezası kesildi. Ünlü oyuncunun işlem sonrası aracını kullanmasına izin verilmediği öğrenildi.