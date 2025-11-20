Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, 20’nci sezonunda izleyicileri nostaljiye götüren bir geri dönüşe ev sahipliği yaptı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden Ali’ye hayat veren Alp Korkmaz, yıllar sonra yeniden kadroya dahil olurken performansıyla ekran başındakilerin büyük beğenisini topladı.

Uzun bir ara sonrası sete döndüğünü belirten Korkmaz, bu sürecin kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyerek, “Oyunculuk adına benim için çok iştahlı bir dönem” dedi.

“Ali’nin yaşadıkları kolay taşınabilir şeyler değil”

Ali karakterinin dramatik derinliğine vurgu yapan Korkmaz, senaryonun gücüne dikkat çekti. Hikâyenin hem duygusal hem de gerilimli yönlerine işaret eden oyuncu, “Önemli bir senaryo mühendisliği var. Ali’nin yaşadıkları bir insanın kolayca kaldırabileceği şeyler değil. Güzel bir geri dönüş oldu” sözleriyle karakterin dönüş yolculuğunu özetledi.

“Arka Sokaklar bir hissiyat, bir hal”

Dizinin kariyerindeki özel yerini anlatan Korkmaz, Arka Sokaklar için duyduğu bağlılığı, “İlk kamera, ilk ışık, ilk reji… Bir nevi ilkokulum. Ama her şeyden önce Arka Sokaklar bir hissiyat, bir hal. Ömrümün 20 senesi” ifadeleriyle dile getirdi.

Yeni bölümler için “sürpriz” mesajı

Alp Korkmaz, ilerleyen bölümlerde Ali karakterinin seyircileri şaşırtacağını belirterek, “Sürprizler olacak. Şu ana kadar çok şey oldu ama bana kalırsa bu burada kalmaz” diyerek merakı artırdı.

Sokaktan sahneye: “Yorumlar motive ediyor”

D Media imzalı dizinin 20’nci sezonuna güçlü bir başlangıç yaptığını hatırlatan Korkmaz, izleyicilerden aldığı geri dönüşlerin kendisini motive ettiğini söyledi. Trafikte ya da günlük yaşamda karşılaştığı ilgiye değinen oyuncu, “Trafikte güzel laf atmalar oluyor. Bu tarz yaklaşımlar onore ve motive ediyor” dedi.

“Ben 5, sen 20 senelik polissin”

Gerçek polislerle kurdukları güçlü bağın altını çizen Korkmaz, Arka Sokaklar ekibinin emniyet camiasıyla yakın ilişki içinde olduğunu söyledi:

“Biz onları ziyaret ederiz, onlar da setimize gelir. Sohbetlerde ‘Ben 5, sen 20 senelik polissin’ diye espriler olur.”

Bazen diziyi gerçek sanan vatandaşların kendilerinden müdahale beklediğini belirten ünlü oyuncu, “Sokakta ‘Müdahale etsene’ tarzı yaklaşımlar olabiliyor. Bilinçaltına yer etmiş sanırım” dedi.

Kamera arkasının en komikleri ve en disiplinlileri

Arka Sokaklar setinde samimi bir aile ortamı olduğunu anlatan Korkmaz, ekip arkadaşlarıyla ilgili renkli detayları da paylaştı. Setin en komiğinin Özgür Ozan, en muzip isminin Şevket Çoruh, en kuralcı isminin ise Zafer Ergin olduğunu söyledi.

Tam 20 yılın 16’sında ekipte yer aldığını hatırlatan Korkmaz, “Her sezonun başka bir anısı var. İçtendir, yapmacık değildir bizim setimiz. Aksi karakterler pek uyum sağlayamaz” diyerek set atmosferini özetledi.

Yeni bölümler her cuma Kanal D’de

D Media imzalı fenomen dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle her cuma Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.