Son Mühür - Süper Lig’deyken Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayan, Avrupa’da da ülkemizi temsil eden Akhisarspor, artık yalnızca altyapı takımlarıyla faaliyet gösteriyor. Manisa ekibinin resmi internet sitesi bile satışa çıkarıldı.

2018'de çifte kupa kazanmışlardı

Manisa’nın Akhisar ilçesinden çıkıp Türk futbol tarihine adını yazdıran Akhisarspor, 7 sezon boyunca Süper Lig’de mücadele etmiş ve 2018’de Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa’yı kazanarak Anadolu’nun gururu olmuştu. Okan Buruk yönetimindeki yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devleri finalde mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi gruplarında da Türkiye’yi temsil etmişti. Ancak Avrupa’daki başarıdan sadece birkaç yıl sonra, mali krizler ve transfer yasakları kulübü kısa sürede amatör kümeye kadar düşürdü.

Ligden çekildiler

2024’te 3. Lig’e veda eden Akhisarspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de takım kuramayınca sahaya yalnızca altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı. Kadrodaki en tecrübeli futbolcu 19 yaşındaydı; kaleci eksikliğinde sağ bek kaleye geçiyor, yedek kulübesinde hiç oyuncu bulunmuyordu. Takım, ilk 5 maçını farklı skorlarla kaybettikten sonra Kasım 2024’te ligden çekildi. Bu sezon ise Manisa Süper Amatör Lig’de de yer almayan Akhisarspor’un sadece U14 ve U16 takımları bulunuyor. Bölgesel Amatör Lig'de oynuyorlar Bir dönem "Manisa Spor 1965" olarak bilinen kulübün yerini artık Akhisar 45 Futbol Spor Kulübü aldı. Bu yeni ekip, ilçeyi Bölgesel Amatör Lig’de temsil ediyor. Akhisarspor’un 2018’de kazandığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa ise bugün kulüp başkanı Özay Alkan’ın ofisinde sergileniyor. O günlerin gururu olan bu kupalar, artık sadece nostaljik bir hatıra niteliği taşıyor. Artık sadece amatör maçlara ev sahipliği yapıyor 2018 yılında açılan ve UEFA standartlarına uygun 12.139 seyirci kapasiteli Spor Toto Akhisar Stadı, Akhisarspor’un ligden çekilmesinin ardından uzun süre boş kaldı. Günümüzde stat, sadece Akhisar 45 FSK maçlarına ev sahipliği yapıyor. Bir dönem Manisa’ya Süper Lig heyecanı yaşatan bu stadyumlar, artık amatör maçlarla sınırlı bir futbol coşkusuna sahne oluyor. Akhisarspor’un hikayesi, Türk futbolunda ekonomik dalgalanmaların ve yönetim hatalarının bir kulübü nasıl yok edebileceğine dair çarpıcı bir örnek olarak hafızalarda yerini aldı.