Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 152 hakemi “bahis oynadığı” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmesiyle birlikte skandalın boyutu giderek artıyor. Üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük de sevk edilen isimler arasında bulunurken, olayın uluslararası boyuta taşındığı iddia edildi. Gazeteci Ersin Düzen’in aktardığına göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun basın toplantısının hemen ardından konuyla ilgili olarak UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’yi bilgilendirdi.
UEFA'da da görev alacaktı
Zorbay Küçük’ün normalde UEFA organizasyonlarında görev alması planlanıyordu. Ancak hakem, görevinin UEFA’dan gelen bir e-posta ile kendisine iletildiği şekilde iptal edildiğini öğrendi. Edinilen bilgilere göre Küçük, durumu araştırdığında, isminin “bahis soruşturması” kapsamında gündeme geldiğini fark etti.
İnkar etti
Küçük’ün yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, bahis oynamadığını savunduğu öne sürüldü. Ancak iddialara göre hesabından Arjantin Ligi için 20’şer liradan iki bahis yatırıldığı tespit edildi. Hakem ayrıca, hesabına gönderilen paranın kaynağıyla ilgili olarak, “Kimin gönderdiğini bilmiyorum” dediği belirtildi.
UEFA harekete geçiyor
Zorbay Küçük, daha önce birçok uluslararası maçta düdük çalmış ve FIFA kokartlı bir hakem olarak Avrupa’da görev yapmıştı. Skandalın ardından UEFA ve FIFA’nın TFF ile sürekli iletişimde olduğu, ayrıca UEFA’nın bağımsız bir disiplin soruşturması başlatmayı planladığı öğrenildi.
Bahis skandalı
Bahis skandalı, Türkiye’de hakemlik sisteminde ciddi bir sarsıntıya yol açarken, olayın UEFA’ya taşınması futbol çevrelerinde “uluslararası bir krize dönüşebilir” yorumlarını gündeme getirdi. TFF’nin yürüttüğü süreçle eş zamanlı olarak UEFA’nın da resmi bir açıklama yapması bekleniyor.