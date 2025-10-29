Zorbay Küçük’ün normalde UEFA organizasyonlarında görev alması planlanıyordu. Ancak hakem, görevinin UEFA’dan gelen bir e-posta ile kendisine iletildiği şekilde iptal edildiğini öğrendi. Edinilen bilgilere göre Küçük, durumu araştırdığında, isminin “bahis soruşturması” kapsamında gündeme geldiğini fark etti.

Küçük’ün yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, bahis oynamadığını savunduğu öne sürüldü. Ancak iddialara göre hesabından Arjantin Ligi için 20’şer liradan iki bahis yatırıldığı tespit edildi. Hakem ayrıca, hesabına gönderilen paranın kaynağıyla ilgili olarak, “Kimin gönderdiğini bilmiyorum” dediği belirtildi.

UEFA harekete geçiyor