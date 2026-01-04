İstanbul’un en önemli yeşil alanlarından biri olan ve D-100 Karayolu üzerinde yer alan 96 bin metrekarelik devasa Bakırköy Botanik Parkı, son dönemde "yenileme" adı altında terk edildiği bakımsızlık ve güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor. Yüzlerce bitki türüne, geniş yürüyüş yollarına ve bir yapay gölete ev sahipliği yapan bu doğa harikası, 2024 yılından bu yana halkın kullanımına kapalı tutuluyor. Ancak aradan geçen aylara rağmen park içerisinde gözle görülür bir iyileştirme çalışmasının yapılmaması, bölge sakinlerini ve doğaseverleri derin bir endişeye sevk ediyor.

"Yenileme" Tabelası altında bakımsızlığa terk edildi

Bakırköy Belediyesi tarafından restorasyon gerekçesiyle kapatılan parkta, herhangi bir faaliyetin yürütülmemesi çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Park içerisindeki tuvaletler, idari binalar ve dinlenme alanları metruk bir yapıya bürünmüş durumda. Eskiden ailelerin ve okulların piknik yapmak için tercih ettiği, çocukların güvenle koşturduğu alanlar şimdilerde sessizliğe ve yıkıma teslim olmuş vaziyette. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkili makamlardan konuya ilişkin aydınlatıcı bir açıklama beklerken, belediyenin sessizliğini koruması belirsizliği daha da artırıyor. Parkın atıl kalması, hem fiziksel yapıların çürümesine hem de biyolojik çeşitliliğin zarar görmesine neden oluyor.

Güvenlik zafiyeti ve suç mahalli iddiaları

Parkın kapalı ve denetimsiz olması, alanı maalesef suç odakları için cazibe merkezi haline getirdi. Mahalle sakinlerinden Banu Kızıl, parkın uyuşturucu ticareti ve kullanımı için bir üs haline dönüştüğünü belirterek, artık çocuklarını bu bölgeye yaklaştırmaya korktuklarını ifade ediyor. Benzer şekilde Fildamı Sarnıcı ve Osmaniye Meydanı gibi noktalarda da güvenlik sorunlarının baş gösterdiğini dile getiren mahalleli, botanik parkın sahipsizliğinin çevre güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini vurguluyor. Parkın içinde evsizlerin barınması ve kontrolsüz alkol tüketimi, bölgedeki sosyal yaşamı felç eden bir korku iklimine yol açmış durumda.

Can dostlar için ölüm tuzağına dönüştü

Bakırköy Botanik Parkı’ndaki bakımsızlık sadece insanlar için değil, bölgedeki sokak hayvanları için de trajik sonuçlar doğuruyor. Parkın harabe halini bizzat gözlemleyen Mehmet Vedat, alan içerisinde çok sayıda kedi ölüsüne rastladığını ve bulduğu hayvanları kendi imkanlarıyla toprağa verdiğini belirtiyor. Hayvan ölümlerinin zehirlenme ya da kötü niyetli kişilerin uyguladığı şiddet neticesinde gerçekleştiğini iddia eden Vedat, parktaki başıboşluğun kötü niyetli şahıslara zemin hazırladığını savunuyor. Bir dönem ördeklerin yüzdüğü yapay göletin ve çevresindeki canlı yaşamın akıbeti ise parkın kapalı olması nedeniyle tam olarak bilinemiyor.

Vatandaşların çağrısı: "Eski güzel günleri özlüyoruz"

Uzun yıllardır Bakırköy’de ikamet eden ve parkın açıldığı ilk dönemlerdeki canlılığını hatırlayan Nermin Orallı gibi pek çok vatandaş, yeşil alanın yeniden şehre kazandırılmasını istiyor. Yürüyüş yollarının, göletin ve bitki zenginliğinin bir zamanlar büyük bir keyif kaynağı olduğunu hatırlatan Orallı, parkın sahipsiz bırakılmasının büyük bir kayıp olduğunu ifade ediyor. Bölge halkı, Bakırköy Botanik Parkı’nın ivedilikle temizlenmesini, güvenliğinin sağlanmasını ve yeniden halka açılmasını talep ediyor. İstanbul’un göbeğindeki bu devasa alanın bir "suç barınağı" değil, yeniden bir doğa merkezi olarak nefes vermesi bekleniyor.