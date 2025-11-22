Mersin’de bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’un ardından ailesi, acılarını anlamlı bir mirasa dönüştürmek için kızlarının adını taşıyacak bir vakıf kurmaya hazırlanıyor. İsviçre’de üniversitede müzik eğitimi alan ve aynı zamanda Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğrenimini sürdüren Akyol, kızakla kayarken geçirdiği sakatlığın ardından tedavi için memleketine dönmüştü. Ancak 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 6 Şubat’ta beyin ölümü gerçekleşmişti. Birçok önemli orkestrada sahneye çıkmış genç sanatçı, uluslararası yarışmalarda dereceler elde ederek Türk müziğinin umut veren isimleri arasında gösteriliyordu.

İtiraz sonrası dosya istinafa taşındı

Kaza sonrasında tutuklanan sürücü İ.H.Ç. hakkında hazırlanan iddianamede “Bilinçli taksirle öldürme” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yaya geçidinde geçiş önceliğini vermediği belirlenen İ.H.Ç.’nin kusurlu olduğu, Akyol’un ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı raporlara yansıdı. Görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilen dosya, Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı ve sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Ailenin karara itirazıyla dosya istinaf mahkemesine taşınırken, benzer kazaların cinayet kapsamında değerlendirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Doktorlar yüzde 1 bile şansı olmadığını söylemiş

Laçin’in vefatının ardından Mersin’den ayrılmak zorunda kaldıklarını ve İzmir’e taşındıklarını söyleyen annesi, Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Övül Akyol, kentin her köşesinin kızlarıyla dolu olduğunu dile getirirken “Laçin'imiz sevecen, neşeli, insan ve hayvansever bir çocuktu” sözleriyle acısını anlattı. İsviçre’de eğitimine büyük gayretlerle devam eden kızlarını tedavi süreci için Türkiye’ye getirdiklerini ifade eden anne Akyol, operasyon öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen Laçin’in sahilde karşıya geçmek isterken yaşanan olayın ardından yaşadıkları zorlu süreci aktardı. Doktorların “kurtulma şansı yüzde 1 bile yoktu” dediğini belirten Akyol, yaşananların bir kaza değil, kusurun açıkça ortaya koyduğu bir cinayet olduğunu söyleyerek verilen cezanın yetersizliğine dikkati çekti.

'Onu geri getiremeyeceğiz ama...'

Benzer acıları yaşayan ailelerin de seslerini duyurmaya çalıştığını vurgulayan anne Akyol, trafik kazalarındaki cezai yaptırımların yeniden ele alınması gerektiğini belirterek Meclis’ten düzenleme talep etti. Olayın tüm ayrıntılarının raporlara yansımasına rağmen görüntüleri izlemeye güçlerinin yetmediğini ifade eden Akyol, yaşananların hukuken de sosyal açıdan da büyük bir boşluğu gösterdiğini dile getirdi. Baba Mahmut Akyol ise kızının uluslararası başarılarla göğüslerini kabarttığını, ancak dikkatsiz bir sürücünün “adrenalin yaşarken” kızlarını hayattan kopardığını ileri sürerek yaşadıkları anı “Kızım” dediğinde aldığı son nefesle hatırladığını anlattı. Adli tıp bulgularında hız sınırının aşılması nedeniyle Laçin’in metrelerce savrulduğunun belirtildiğini hatırlatan Akyol, verilen cezanın ağırlığının yaşadıkları acıyla bağdaşmadığını dile getirerek “Onu geri getiremeyeceğiz ama cezası en ağır şekilde olmalı” sözleriyle adalet talebini yineledi.

'Ayakta durabilmek için kuruyoruz'

Aile, istinaf sürecinin sonucunu beklerken bir yandan da Laçin’in adını yaşatacak bir oluşum için çalışmalara başladı. Baba Akyol, “Ayakta durabilmek için 'Laçin Vakfı' kurmak istiyoruz” diyerek planlarını anlatırken, genç yeteneklere yurtdışında imkân sunmayı, onları “master class” süreçlerine hazırlamayı, yarışmalar yoluyla fon oluşturarak eğitimlerine destek vermeyi hedeflediklerini söyledi. İsviçre’deki hocalarının da bu fikri desteklediğini belirten aile, kuracakları vakıfla hem kızlarının hayalini sürdürmeyi hem de başka gençlerin yolunu açmayı amaçlıyor.