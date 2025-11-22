Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun mahalle mahalle ilçe sakinleriyle buluşarak taleplerini yerinde dinlediği “Komşu Buluşmaları”, bu kez Basmane Semt Merkezi’nde düzenlendi. 19 Mayıs, Akarcalı, Altınordu, Ballıkuyu, Kadifekale, Süvari ve Yeşildere’nin de aralarında bulunduğu 26 mahalleden Konaklılar ve mahalle muhtarları etkinliğe katıldı. Belediyenin tüm müdürlükleri, kurulan birim masalarında vatandaşları karşılayarak talepleri not aldı.

Mutlu: “Kentimizin geleceğini birlikte inşa ediyoruz”

Basmane bölgesinde yaşayan Konaklılarla birebir sohbet eden ve istekleri dinleyen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Komşu Buluşmaları’nın süreceğini belirterek şöyle konuştu: “Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Komşularımızın talep ve önerilerini büyük bir dikkatle dinledik. Katılımcı yerel yönetim anlayışımızın en önemli bileşenlerinden biri olan Komşu Buluşmalarımızda kentimizin geleceğini birlikte şekillendiriyor, birlikte inşa ediyoruz.”

Vatandaşlardan memnuniyet

Etkinliğe katılan Konaklılar, Başkan Mutlu’nun halkla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Basmane’de yaşayan Hiyam Bulad, “Nilüfer Hanım bizi çok iyi karşıladı. Semt merkezlerinin çocuklarımıza sunduğu imkanlardan çok memnunuz” dedi. 32 yıldır bölgede yaşayan Abdullah Azöz ise, “İlk defa bir belediye başkanı sorunlarımızı dinlemek için buraya geldi. Mahallede gördüğüm eksiklikleri aktardım. Yaptığı işlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.