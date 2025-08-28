Son Mühür- Son günlerde sanat ve medya sektörünü sarsan taciz ifşalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu Hayal Köseoğlu, geçmişte kendisinin de benzer bir durum yaşadığını ifade etti.

Köseoğlu, “Bu dönemden sonra herkes özeleştirisini yapsın ve elimizi daha çok taşın altına koyduğumuz bir süreç başlasın” sözleriyle dikkat çekti.

“Kostümcü ve reji asistanları en çok risk altında”

Genç oyuncu, sektörde özellikle yeni başlayan çalışanların daha savunmasız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Özellikle gencecik kostümcü arkadaşlarımız ve pırıl pırıl reji hazırlık asistanlarımız, bu kendinde her şeyi hak gören birtakım erkek oyuncularla en çok baş başa kalmak zorunda olan işlere sahipler.”

“Üstü kapatılan olaylar var”

Köseoğlu, kendisinin de bildiği ama konuşulamadığı için üzeri kapatılan olayların olduğuna dikkat çekti: “Sırf benim bildiğim, iş bulamamaktan korktuklarından konuşmaya çekindikleri için üstü kapatılan iki olay var. Bu konuda belli ki bir güvence eksikliği var. Korkması gerekenler onlar olmamalı.”

“Taciz anında herkes bağıracak gücü bulamıyor”

Taciz sırasında yaşanan zorluklara da değinen oyuncu, şunları söyledi: “Herkes maalesef taciz anında avazı çıktığı kadar bağıramıyor.

Ben de yapamamıştım. İşe yeni başlayan bir kostüm asistanından veya reji asistanından bunun beklenmesi çok saçma.”

“Elimizi taşın altına koymalıyız”

Köseoğlu, sözlerini şu çağrıyla noktaladı: “Bu dönemden sonra herkes özeleştirisini yapsın ve elimizi daha çok taşın altına koyduğumuz bir süreç başlasın lütfen hepimiz için.”