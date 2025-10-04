Kaza, saat 04.30 sıralarında Şile Otobanı yan yol Ümraniye mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Akmeşe yönetimindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyere çarptı.

Araçta can pazarı yaşandı

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Alper Akmeşe ve yolcu Oğuzhan Yalçın araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu Oğuzhan Yalçın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Alper Akmeşe ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Şile Otobanı yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, akışı kontrollü şekilde sağlarken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.