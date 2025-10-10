Ordu’nun merkezi ilçesi Altınordu, büyük bir şans haberiyle çalkalanıyor. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Perihan Abla Şans Büfe’den 3 Ekim Cuma günü ‘Ödül Yağmuru’ isimli Kazı Kazan kartı alan bir inşaat işçisi vatandaş, tam 24 milyon Türk Lirası tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Sadece 300 liraya aldığı kartla hayatını değiştiren talihlinin sevinci, tüm büfe çalışanlarını ve çevredekileri sardı. Bu dev ikramiyenin, düzenli müşterileri olan ve ihtiyaç sahibi birine çıkması, büfe sahibi ve çevredeki esnaf tarafından da büyük bir mutlulukla karşılandı.

Büfe sahibi Türkyılmaz: "Heyecandan titredi, ihtiyaç sahibi birine çıktığı için sevindik"

İkramiyenin çıktığı Perihan Abla Şans Büfe’nin sahibi Tolga Türkyılmaz (44), yaşadıkları anları detaylarıyla anlattı. Türkyılmaz, büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, talihlinin haftada bir iki kez Kazı Kazan oynamaya gelen daimi müşterileri olduğunu belirtti. Türkyılmaz, olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini ifade ederek, “Aldığı kartı kazıdı ve bir anda ‘24 milyon TL çıktı’ diye öyle bir bağırdı ki, biz de onun sevincine anında ortak olduk. Hemen kartı kontrol ettik ve ikramiyenin doğruluğunu teyit ettik. Sevinçten öyle bir titredi ki, sakinleşmesi için kendisine hemen su verdik,” şeklinde konuştu. İnşaat işçisi olan müşterinin ihtiyaç sahibi biri olduğunu belirten Türkyılmaz, bu durumun kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ve daha önce de 1 ve 2 milyon TL’lik ikramiyeler verdiklerini hatırlatarak, herkesi şansını denemeye davet etti.

Vatandaşların hayalleri büyük ikramiye üzerine kuruldu

Bölgede yaşayan diğer oyunseverler de büyük ikramiyenin yarattığı heyecanla kendi hayallerini dile getirdi. Kazı Kazan oynayan Burhan Türkeli (73), 24 milyon TL kendisine çıkması durumunda öncelikle bir ev ve bir otomobil alacağını söyledi. Geriye kalan meblağı ise torunlarına dağıtarak onlara destek olmayı istediğini ifade etti. Bir başka oyunsever Arzu Karaman (45) ise, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde tüm parayı kızının eğitimine harcayacağını ve ona güzel bir gelecek hazırlayacağını belirtti. Karaman, hayatının geri kalanını ise kalan parayla sakin bir tatil bölgesinde geçirmek arzusunda olduğunu dile getirdi. Ordu'dan çıkan bu büyük ikramiye, ilçe halkı arasında hem umutları tazeledi hem de ekonomik zorluklar içinde yaşayan birçok kişinin hayallerini canlandırdı.