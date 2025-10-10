Son Mühür- Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen basın toplantısında, bu yılın Nobel Barış Ödülü’nün sahibi açıklandı.

Ödül, Venezuela’da muhalefetin simge isimlerinden, eski Ulusal Meclis Üyesi Maria Corina Machado’ya verildi.

Demokrasi ve insan hakları mücadelesiyle tanınan Machado, ülkedeki otoriter yönetime karşı kararlı duruşuyla biliniyor.

Trump’ın Nobel hayali bir kez daha gerçekleşmedi

ABD’nin Başkanı Donald Trump, son aylarda sık sık yaptığı açıklamalarda, dünya genelinde “barış sağladığını” öne sürerek Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğunu savunuyordu.

Trump, “Dünyadaki yedi savaşı bitirdim, barışı ben getirdim” sözleriyle ödül talebini dile getirmişti. Ancak Nobel Komitesi, bu yıl da Trump’ın beklentisini karşılamadı.

Nobel Ödülleri: Bilimin ve insanlığın en saygın ödülleri

Nobel Ödülleri, İsveçli mucit Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı tarafından verilmeye başlandı.

İnsanlığa hizmet eden kişi veya kurumları onurlandırmayı amaçlayan bu ödüller, dünyanın en prestijli başarı göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Beş ana dalda veriliyor

Nobel Ödülleri, her yıl fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa katkı sunan kişilere veya kurumlara takdim ediliyor.

Ödüller; İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından belirleniyor.

Ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü 1968 yılında İsveç Merkez Bankası tarafından Alfred Nobel’in anısına oluşturuldu ve ilk kez 1969’da verildi.

Tören her yıl 10 Aralık’ta yapılıyor

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık tarihinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine sunuluyor. Törenler, genellikle İsveç’in başkenti Stockholm ve Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştiriliyor.

Savaşlar ve pandemiler nedeniyle bazı yıllar verilmedi

1901 yılından bu yana düzenli olarak verilen Nobel Ödülleri, bazı yıllarda çeşitli nedenlerle iptal edildi. Toplamda 49 defa ödül verilmedi.

Bu iptallerin büyük kısmı Birinci ve İkinci Dünya Savaşları döneminde gerçekleşti. Ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında da ödül törenleri yapılamadı.

Machado: "Bu ödül, özgürlük mücadelesinin sesi"

Venezuela’daki baskı politikalarına karşı uzun yıllardır mücadele eden Maria Corina Machado’nun ödülü, dünya genelinde demokrasi ve insan hakları savunucularına ilham kaynağı olarak görülüyor.

Machado’nun ilk açıklamasında “Bu ödül, yalnızca benim değil, özgürlük için mücadele eden milyonlarca Venezuelalının sesidir” dediği aktarıldı.