Türk mutfağının en çok kullanılan sebzelerinden biri olan biber, kimi zaman yemeklere tat verirken kimi zaman da yoğun acılığıyla damakları yakabiliyor. Pazarda biber seçerken yaşanan bu belirsizlik ise aslında küçük birkaç gözlemle ortadan kalkabiliyor.

Kokusu İlk İşareti Veriyor

Acı biberin kendine has yoğun bir aroması bulunuyor. Bir biberi ortadan ikiye kestiğinizde keskin ve baskın bir koku yayılıyorsa, büyük ihtimalle acıdır. Tatlı biberler ise daha nötr ve hafif bir kokuya sahiptir. Bu basit gözlem, biberin tadı hakkında ilk ipucunu verir.

Sap Kısmı Acılığı Ele Veriyor

Biberin sap kısmı, tadı hakkında fikir veren en belirgin bölümlerden biridir. Sapında koyu yeşil tonlar, belirgin damarlar veya pürüzlü bir yüzey yapısı bulunan biberlerin acı olma ihtimali yüksektir. Tatlı biberler ise genellikle homojen renkte, düz ve pürüzsüz sap yapısına sahiptir.

Dış Görünüş de Önem Taşıyor

Biberin dış yüzeyi de tadını ele veren önemli bir göstergedir. Parlak, düzgün ve çizgisiz yüzeye sahip biberler çoğunlukla tatlı olurken; buruşuk, çatlaklı ve sert kabuklu biberlerin acı çıkma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle alışverişte biberin dış yapısına dikkatlice bakmak gerekir.

En Kesin Yöntem: Ucundan Tadına Bakmak

Eğer biberin acı mı tatlı mı olduğundan emin olunamıyorsa, en kesin yöntem biberin ucundan çok küçük bir parça koparıp dilin ucuna hafifçe dokundurmaktır. Bu yöntem, acılığı anında ortaya çıkarır. Ancak bu işlemi yaparken dikkatli olmak gerekir; bazı biberler ilk temasta bile yoğun acılık verebilir.

Tek Bakışla Yanılmadan Seçin

Biberin kokusu, sap yapısı, dış görünümü ve hafif tadım yöntemi sayesinde pazarda yanlış seçim yapma riski ortadan kalkıyor. Bu basit ama etkili ipuçları, hem yemek hazırlarken hem de alışveriş sırasında büyük kolaylık sağlıyor. Artık biber seçimi şansa değil, gözleme dayanıyor.