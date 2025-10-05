Türkiye’de adli yılın başlamasıyla birlikte gazetecilere yönelik soruşturma ve davalar hız kazandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eylül 2025’e ilişkin Basın Özgürlüğü Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre yalnızca bir ay içinde 56 gazeteci çeşitli suçlamalarla hâkim karşısına çıktı. Çakırözer, “Adli tatil biter bitmez adliyelerin yine gazetecilerle dolması Türkiye’nin en büyük ayıbıdır. AKP iktidarında yalnızca gazetecilik değil, halkın haber alma hakkı da yok ediliyor” dedi.

Sokak röportajı, eleştiri, haber... Hepsi suç sayıldı

Eylül ayında çok sayıda gazeteci, yaptıkları haber veya yorumlar nedeniyle yargılandı.

“Sarı Mikrofon” kanalının sahibi Özkan Bozkurt, bir sokak röportajında yaşanan olayı görüntülediği için gözaltına alınarak tutuklandı.

Ece Üner, Elif Akgül ve Asuman Aranca gibi tanınmış gazeteciler de farklı davalarda hâkim karşısına çıktı.

Halk TV’de yaptıkları yorumlar nedeniyle Mehmet Tezkan, İbrahim Kahveci, Suat Toktaş, Timur Soykan ve Barış Pehlivan hakkında yeni davalar açıldı.

Tutuklu gazeteciler Fatih Altaylı ve Furkan Karabay’ın davalarında ise tahliye kararı çıkmadı.

Erişim engelleri ve yayın yasakları artıyor

Rapor, sansürün dijital alanda da sistematik hale geldiğini ortaya koydu.

Grok’un X hesabı, Yeni Yaşam Gazetesi, Etkin Haber Ajansı ve birçok bağımsız gazetecinin sosyal medya hesapları erişime engellendi.

Avrupa Demokrat haber sitesi ise dokuzuncu kez yasaklandı.

Ayrıca kamuoyunu ilgilendiren birçok habere de erişim engeli getirildi.

Engellenen içerikler arasında; Mandarin Oriental Otelleri, Cengiz Holding, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümü, “Sur’un Hafızası” belgeseli ve Fahrettin Altun’un oğlu hakkındaki haberler yer aldı.

RTÜK’ten yayın kuruluşlarına baskı

RTÜK, televizyon kanallarına yönelik cezalarını da artırdı.

TELE 1’e beş gün yayın durdurma cezası verildi, kanalın ekranları karartıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun karşılaştırıldığı altyazı nedeniyle kanal yöneticileri gözaltına alındı. Yanardağ, Demir ve Özuğurlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

RTÜK ayrıca YouTube üzerinden yayın yapan BirGün TV’ye “72 saat içinde lisans başvurusu yapma” şartı getirerek baskıyı dijital alana taşıdı.

“Basın özgürlüğü ile birlikte demokrasi de hedef alınıyor”

CHP’li Çakırözer, basına yönelik baskıların artık yalnızca gazetecileri değil, demokrasinin temelini de zedelediğini vurguladı:

“Gazetecilere yönelik baskılar, sansür ve erişim engelleri, basın özgürlüğüyle birlikte demokrasimizi de hedef alıyor. Türkiye’de halkın haber alma hakkı, iktidarın kontrol arzusuna kurban ediliyor.”